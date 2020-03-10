Смертельный коронавирус COVID-19 добрался и до оккупированного российскими войсками Донбасса
Как передает Politeka.net, тревожную информацию сообщили порталы, подконтрольные оккупационной власти.
Сообщается, что в ОРДО женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционное отделение.
Известно, что она прибыла 6 марта в российский аэропорт Шереметьево из Китая. При первичном осмотре симптомы болезни у нее отсутствовали. Тест на коронавирус был отрицательный.
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По состоянию на 10 марта, у женщины температура 37,2, а за всеми людьми, с которыми она контактировала, установлено медицинское наблюдение.
"При прохождении КПВВ "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", – информируют боевики.
Но пользователи социальных сетей не верят, что на оккупированном Донбассе это единственный случай заражения коронавирусом. Еще в январе террористы жаловались, что в оккупационной "ДНР" нет лаборатории, которая способна распознать COVID-19.
Более того, люди, имея инсайдерскую информацию утверждают, что в ОРДЛО уже десятки человек помещены в карантин с подозрением на смертельный коронавирус.
"Мдаа... Весь мир в опасности!", "Вот и хорошо!", "А как вам такой вариант событий: заходят туда наши войска через 3 месяца, а там кроме летучих мышей не единой души", "Сейчас будут вещать, что вакцину изобрели", "Та то орви. Хотя пусть лучше будет короновирус вместо него", "Там уже все вымерли...", "Они и так зараженные! Закрыть все КПП, не выпускать, пусть дохнут. Балалайка в помощь!", "Так им и надо!", "А как же украинская пенсия?) деды же воевали за нее!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.
Ранее мы сообщали о том, что Италия из-за эпидемии коронавируса перешла на карантин. Сперва власти решили закрыть все популярные курорты, но вчера вечером появилось распоряжение премьер-министра о расширении режима карантина на всю страну.
Согласно указу, в Италии отменяются все массовые мероприятия, в том числе и чемпионат по футболу. Итальянцам разрешат покидать дома при условии, если они направляются на работу, или в экстренных ситуациях.
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