На круизном судне Diamond Princess, где находятся украинцы, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом



Об этом сообщили в минздраве Японии.

Теперь количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек.



Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей зараженных при двухместном размещении в каютах.

Также стало известно, что во Франции зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса.



Жертвой вируса стал 80-летний турист из Китая из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.

"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - сообщила министр.



Напомним, что число заражённых в Китае уже превышает 66,4 тысячи человек, умерло 1523, за пределами Китая заболело более 500 человек.



Также мы сообщали, что в Одессу прибыл контейнеровоз, который в начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всеобщее внимание к судну приковано из-за того, что 27 января, когда «Урал» стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура.

Сообщается, что по результатам проверки, ни у одного члена экипажа нет внешних признаков коронавируса.

При этом всем предоставили так называемую свободную практику, то есть корабль может стоять в порту, а моряки при необходимости выходить в город.

Напомним, атака коронавируса: появились тревожные данные из одесского порта, что происходит

Как сообщала Politeka, переполох из-за коронавируса начался в Одессе