Появилась новая информация с круизного лайнера, где была зафиксирована вспышка смертельного коронавируса 2019-nCoV

Об этом в комментарии журналистам рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНН.

Сообщается, что украинца с подозрением на коронавирус уже поместили в медицинское учреждение, и его личность установили дипломаты.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - заявил Погорельцев.

Дипломат также добавил, что украинцу в Японии оказывается квалифицированная медицинская помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

Украинец с подозрением на коронавирус проведет 14 дней в местной клинике. В профильном комитете Рады также заявили, что МОЗ Украины ежедневно будет отслеживать его состояние здоровья.

"Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере, по состоянию на 9 февраля 2020 года, - граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконг - 3, Китая - 2 , Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 10 февраля, жертвами смертельного коронавируса уже стали 910 человек. Опасная болезнь бьет рекорды, поскольку только за последние сутки 99 человек скончались.

В Нацкомиссии по здравоохранению Китая подчеркнули, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 40 533 человека. Помимо этого, медикам удалось вылечить более 3300 пациентов.

Стоит отметить, что на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого находятся 25 граждан Украины, сохраняется тяжелая обстановка. Судно, где была зафиксирована вспышка коронавируса, все еще находится в карантине в Японии.

Как рассказал один из членов экипажа, паники на судне нет, но коронавирусом уже заразились более 60 человек, в том числе и украинец.

"Все пассажирские зоны закрыты. Все сидят в каютах. Только члены экипажа работают. 40 человек сняли с лайнера и забрали в госпиталь. Паники нет. Все ходят в масках и перчатках", - рассказал член экипажа.

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