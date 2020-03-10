14 марта 2020 года отмечают День украинского добровольца. Это относительно новый и уникальный для Украины праздник, который имеет глубокую историю.

История учреждения праздника

Украинцы встречают День добровольца уже четвертый раз подряд. Этот праздник официально появился в 2017 году, когда Верховная Рада 17 января приняла решение о его учреждении.

В пояснительной записке к Постановлению № 4261 сказано, что именно 14 марта украинцы, участвовавшие в самообороне Майдана и Народном вече, выступили на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины. В этот день в 2014 году добровольцы впервые собрались на полигоне в Новых Петровцах Киевской области и начали подготовку к обороне Украины. Они не смогли остаться равнодушными к судьбе своей родной страны, на которую позарились российские оккупанты.

Главная цель праздника – почтить всех защитников Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также проникнуться патриотизмом и поддержать инициативы украинского общества.

Андрей Парубий, бывший на тот момент спикером Верховной Рады, отметил, что «весной, летом 2014 года добровольческие батальоны спасли независимость Украины». Добровольцы при помощи волонтеров помешали террористам, проявив всю силу несокрушимого духа украинского народа. Они стали фундаментом для обновления и укрепления армии. Сразу после начала конфликта на Донбассе, ВСУ не могли похвастаться большой боевой мощью. Но благодаря добровольческим батальонам вооруженные силы смогли выстоять и дать отпор агрессору.

История добровольческих батальонов

В феврале 2014 года, вскоре после событий на Майдане, российские войска начали оккупацию Крыма. Это был страшный удар по все демократической системе Украины. Действия Российской федерации стали шоком для всего мира. Ведь Россия обязалась гарантировать неприкосновенность украинских границе по Будапештскому меморандуму, а затем попросту ввела войска на территорию Украины и аннексировала полуостров.

Затем террористы провозгласили так называемые “народные республики” в Донецкой и Луганской областях. При поддержки все той же России они начали вооруженный захват регионов. Кто знает, что бы сейчас было с Украиной, если бы не отважные добровольцы. Они проявили героическую решимость и отправились защищать мирных граждан с оружием в руках.

14 марта 2014 года в Новых Петровцах под Киевом стартовали учения. Бойцы самообороны Майдана прошли подготовку, чтобы отправиться на Восток. Оперативно сформировали первый добровольческий батальон – резервное подразделение Национальной гвардии. В него вошли 570 человек без профессионального воинского обмундирования. Спустя три недели подготовки 300 бойцов отправились на Донбасс и заняли позиции под городом Изюм Харьковской области, чтобы сражаться за Славянск. Именно добровольцы приняли на себя первые удары оккупантов.

13 апреля новый президент, Петр Порошенко, объявил начало Антитеррористической операции. С первых же дней добровольцы откликнулись и приняли активное участие в сражениях, не дав оккупантам проникнуть вглубь страны. По всей Украине начали работать подготовительные центры, а у военкоматов собрались очереди из граждан, которые хотели стать бойцами или волонтерами.

Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался в Днепропетровскую область и получил название "Днепр-2". Тогда же, в апреле, из 270 добровольцев сформировали второй резервный батальон оперативного назначения Нацгвардии. Они тут же отправились на Донбасс и оказали неоценимую помощь военнослужащим. В итоге удалось организовать линию обороны от крымского перешейка до границы с Донбассом длиной более 400 километров.

Им удалось остановить террористов и наемников, прервав их наступление. Оккупанты захватили только часть Донецкой и Луганской областей. Более того, добровольцы и нацгвардейцы начали постепенно отбивать оккупированные районы. В июле 2014 года они освободили Славянск.

В августе 2014-го оба добровольческих подразделения расформировали и собрали из них один батальон специального назначения имени генерала Сергея Кульчицкого – основателя первого добробата Нацгвардии, за которым долго охотились террористы. Сам он погиб в мае 2014 года недалеко от горы Карачун под Славянском.

К концу 2014 года в АТО принимало участие уже около 40 добровольческих батальонов, большинство из которых были сформированы на базе силовых структур – ВСУ, Национальной гвардии или МВД. Все они сыграли важную роль в обороне Украины, особенно на первых этапах войны.

Добробатам помогают волонтеры или крупные бизнесмены. Они поставляют добровольцам жизненно важное обмундирование, такое как каски, бронежилеты, “разгрузки”, форму. Со временем в правительстве испугались, что независимое финансирование подразделений грозит появлением “частных армий”. Поэтому началась кампания по легализации батальонов, их перевод под командование государственных ведомств. В результате появилось три вида: батальоны территориальной обороны во главе с Минобороны, батальоны специального назначения МВД и батальоны Национальной гвардии.

Весной 2018 года Антитеррористическую операцию на территории Донбасса свернули и сразу же объявили о начале Операции объединенных сил (ООС). С тех пор всеми родами украинских войск, включая добровольческие батальоны, командует Генеральный штаб ВСУ.

Традиции и особенности Дня украинского добровольца

С праздником поздравляют всех мужчин и женщин, которые выступили на защиту Украины в 2014 году и продолжают сражаться за ее независимость по сей день. Почитают, в первую очередь, добровольцев, но вместе с ними – и всех украинских воинов, которые когда либо воевали за свой народ.

В 2018 году, специально к празднику, Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом в 10 гривен. На реверсе монеты отчеканена рельефная карта Украины, по кругу написано «День украинского добровольца», а в центре надпись «Кто, если не мы». На аверсе изображен национальный герб и надпись «Украина». В центре монеты красуется Феникс над скрещенными мечами. Стоит отметить, что мистическая птица – это символ возрождения.

Такая монета – хороший подарок для воина. Их также порадуют поздравления с Днем добровольца в стихах, прозе или просто праздничные картинки.

В 2019 году в честь Дня добровольца военнослужащим батальона оперативного назначения НГУ имени генерала Сергея Кульчицкого вручили государственные награды.

Напомним, слив Дебальцево в 2015 году: появилось детальное разъяснение от ветерана АТО.

Как сообщала Politeka, озверевшие боевики бросились в атаку, у ВСУ большие потери: все детали.

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