Российское оккупационное командование начало сеять панику среди населения Донбасса

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские боевики начали распространять фейки о якобы подготовке наступления Операции объединенных сил в форме блицкрига.

Как объяснили в управлении, оккупанты преследуют лишь одну цель - создание паники среди населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также в разведке подчеркнули, что активизировались мероприятия по провокации напряженности на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Пропагандисты распространяют среди населения Донбасса фейки, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

"Российские пропагандисты для навязывания панических настроений среди местного населения распространяют сообщения о якобы подготовке сил и средств ООС к наступлению в форме так называемого “блицкрига” и другая неправдивая информация с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВСУ", – рассказали в разведке.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.