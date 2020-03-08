8 марта в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные понесли серьезные потери

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Террористы накрыли огнем из противотанкового ракетного комплекса грузовик ВСУ, который ехал к одной из позиций украинских защ итинков. После попадания ракеты один военнослужащий погиб. В результате обстрела трое бойцов получили ранения.

За последние сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ведя огонь из минометов, гранатометов, ракетных комплексов и другого оружия, которое запрещено Минскими договоренностями. Во время обстрелов пострадали еще три бойца ВСУ.

Командование ООС заявило, что украинские военные ответили врагу прицельными огневыми ударами. Потери противников пока неизвестны.

В пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты ВСУ подорвалась на неизвестном взрывном устройстве возле населенного пункта Крымское. Один военнослужащий Объединенных сил был тяжело ранен и вскоре скончался. Кроме того, трое украинских военных получили минно-взрывные травмы. Пострадавших быстро доставили в медицинские учреждения, где медики оказали им всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что боевики стягивают на Донбасс тяжелое вооружение, нарушая Минские договоренности. В частности, РСЗО "Град", танки и гаубицы. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили эту информацию.

В частности, 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал: 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, 3 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал шесть таких же залповых систем, которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Напомним, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит.

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