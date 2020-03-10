Украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен

По его словам, там не осталось сознательных украинцев.

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя дурим?" – заявил он.

Также он уверен, что Крым населен "природными" россиянами, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" полуостров вызовут лишь ненависть.

"Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — отметил он.

Писатель заявил, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым "чужбиной".

"Наша земля – та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — считает Шкляр.



А вот телеведущий Антин Мухарский считает, что вместо деоккупации на Донбассе нужно ставить стену.

По его словам, жители оккупированных территорий уже сделали свой выбор в пользу России.

Кроме того, Мухарский уверен, что Донбасс это уже другая страна.

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов, новоиспеченный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что водоснабжение аннексированного полуострова надо возобновить, поскольку там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Он добавил, что блокировка подачи воды в Крым может обернуться гуманитарной катастрофой.

Напомним, спецназ ворвался к музыканту Антону Мухарскому.

Также Politeka писала, про обыски в квартире Антона Мухарского: появилось неожиданное заявление МВД.