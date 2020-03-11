Погода уготовила украинцам очередное испытание

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра.

В частности, сегодня, 11 марта, в некоторых украинских регионах объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, сильный шторм обрушится на западные регионы Украины.

С аналогичным предупреждением проинформировала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что потенциально опасные погодные условия спрогнозировали во Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Винницкой областях.

В этих регионах синоптики обещают шквальный ветер со скоростью до 20 м/с, поэтому был определен первый уровень опасности.

В Карпатах сохранится значительная вероятность схода снежных лавин.

По данным ГСЧС, в среду в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность. Прогнозируют 3 уровень опасности.

В остальных украинских регионах ожидается спокойная благоприятная погода.

Ранее мы рассказывали о том, лето 2020 года запомнится украинцам ливнями, градами и резкими перепадами температур.

По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

Аналогичный прогноз озвучил и Назарий Данилюк. Он утверждает, что после жаркого и засушливого мая Украину накроют ливни, которых будут сопровождать шквальные ветра.

Ливни якобы закончатся в середине июня, а температура воздуха поднимется до +24. Такой погода продержится до конца месяца, а в июле украинцам нужно готовится к ураганам, дождям и перепадам температур.

Но с такими прогнозами не согласен другой синоптик Владимир Деркач. Он успокоил украинцев, что сильной жары не стоит ожидать летом, а высокая температура будет только пару дней в месяце. Но дожди, как рассказывает эксперт, будут и в августе.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.