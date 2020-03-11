Певица Таисия Повалий считает, что украинцы должны попросить у нее прощения за травлю

Такое заявление она сделала в интервью КП.

По ее словах, она уехала в РФ потому, что у нее не было выбора.

"Во мне убили желание жить и творить, мне не оставили выбора. Меня же практически изгнали и убрали из жизни! И после этого имеют право спрашивать, как я жила? Как я выжила? Они должны прийти ко мне и попросить прощения. И никто не имеет права спрашивать, что я делала эти 5 лет. Я безумно люблю свой дом и никогда никуда не переезжала, я всегда возвращаюсь к себе домой.", - заявила певица.

Кроме того, она высказалась о своих недоброжелателях.

"Морально я не могу без музыки, не могу без сцены, не могу без своего зрителя. Это моя жизнь! Я хотела выжить. Что они хотели? Чтобы я просто исчезла? Не дождутся!", - заключила Повалий.

Напомним, что народная артистка Украины Таисия Повалий последние пять лет живёт и работает в России.

Также Таисия Повалий прокомментировала информацию о том, что она выступала в Крыму в 2014 году. Она отметила, что не нарушила ни один закон Украины и в Крыму не выступала. По этой причине, Повалий, как гражданке Украины, становится непонятно, почему ей запрещают выступать на родине.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.