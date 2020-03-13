Украинцы могут уйти в отпуск на период карантина у детей, но без сохранения заработной платы
Для этого нужно написать заявление и предоставить определенные документы.
Право на отпуск на период объявления карантина (до 3 апреля) имеют следующие лица:
мать;
отец;
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бабушка;
дедушка;
другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;
лицо, усыновившее ребенка;
лицо, взявшее под опеку ребенка;
один из приемных родителей;
один из родителей-воспитателей.
Для этого нужно предоставить следующие документы: справки из учебных заведений о карантине или же приказ о приостановлении учебного процесса. Также нужно написать соответствующее заявление.
К заявлению об отпуске также нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника.
После предоставления таких документов работодатель обязан издать приказ о предоставлении отпуска.
Если карантин будет продлен, то такой отпуск продлевается и предоставляется нужное количество раз.
В Минсоцполитики Украины также отметили, что работодатели за счет собственных средств имеют право устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников.
Есть и альтернативные варианты для работника и работодателя на период объявления карантина:
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба разрешил своим сотрудникам приходить на работу с детьми. Он отметил, что в ведомстве обустроят специальное место, где смогут находится дети, пока родители будут работать.
Также сотрудникам МИД разрешено работать удаленно.
Глава МИД добавил, что дети – одна из самых защищенных от коронавируса групп. У этой группы фиксируется наименьшее число заражений.
Напомним, что харьковчанам показали, как спастись от коронавируса: "масок на всех не хватит, берем...".
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