Украинцы могут уйти в отпуск на период карантина у детей, но без сохранения заработной платы

Для этого нужно написать заявление и предоставить определенные документы.

Право на отпуск на период объявления карантина (до 3 апреля) имеют следующие лица:

мать;

отец;

бабушка;

дедушка;

другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;

лицо, усыновившее ребенка;

лицо, взявшее под опеку ребенка;

один из приемных родителей;

один из родителей-воспитателей.

Для этого нужно предоставить следующие документы: справки из учебных заведений о карантине или же приказ о приостановлении учебного процесса. Также нужно написать соответствующее заявление.

К заявлению об отпуске также нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника.

После предоставления таких документов работодатель обязан издать приказ о предоставлении отпуска.

Если карантин будет продлен, то такой отпуск продлевается и предоставляется нужное количество раз.

В Минсоцполитики Украины также отметили, что работодатели за счет собственных средств имеют право устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

Есть и альтернативные варианты для работника и работодателя на период объявления карантина:

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба разрешил своим сотрудникам приходить на работу с детьми. Он отметил, что в ведомстве обустроят специальное место, где смогут находится дети, пока родители будут работать.

Также сотрудникам МИД разрешено работать удаленно.

Глава МИД добавил, что дети – одна из самых защищенных от коронавируса групп. У этой группы фиксируется наименьшее число заражений.

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