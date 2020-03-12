Президента Владимира Зеленского просят запретить работу парламента на время объявления карантина на территории Украины

Соответствующая петиция появилась на сайте президента 11 марта 2020.

Украинцы пошли на крайние меры и решили обратиться прямо к президенту.

«Уважаемый господин президент, объявления карантина, без распространения его на работу парламента, это откровенная попытка запретить конституционное право граждан Украины на выражение протеста против принятия Верховной Радой антиукраинских законов! Вы, что думаете, что народ ничего не понимает? Разве для этого мы выбирали новую власть?» - говорится в тексте петиции.

Отметим, на момент написания новости обращение собрало 47 голосов из 25000 необходимых. До окончания сбора подписей осталось 92 дня.

Напомним, 11 марта Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Нардепам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки к изменению эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Совета.

Добавим также, 11 марта в зв’связи с коронавирусом в Украине был объявлен карантин.

На период с 12 марта по 3 апреля Кабинет министров запретил:

посещение учащимися учебных заведений;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек. Кроме мероприятий, которые обеспечивают работу госвласти и местного самоуправления;

экспорт из Украины товаров протиепідеміологічного назначения (до 1 июня). Речь идет о специальные защитные костюмы, перчатки, медицинские маски, очки, респираторы.

Напомним, в Украине объявлен карантин: главные изменения и запреты с 12 марта.

Как сообщала Politeka, коронавирус эпидемия: в Борисполе приземлился "подозрительный" самолет.

Также Politeka писала, что украинцев взбесило введения карантина в Киеве, гремит скандал: «Дело не в вирусе».