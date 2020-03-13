С 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы коронавируса. Предлагаем подробную инструкцию, как вовремя обнаружить опасное заболевание и что делать, чтобы получить медицинскую помощь.

Что такое коронавирус

Коронавирусы – это семейство РНК-содержащих вирусов, которое открыли совсем недавно. В январе 2020 года ученые обнаружили 40 видов. Форма этих микроорганизмов напоминает корону, за что они и получили свое название. Коронавирусы заражают жертв особым способом, проталкивая свои частицы за мембрану. При этом клетки сами принимают приманку внутрь и не особо защищаются. Из-за этого коронавирусом легко заразиться.

Сейчас всему миру грозит эпидемия инфекции под названием COVID-19. Это новый тип пневмонии, который вызывает коронавирус SARS-CoV-2 (он же – 2019-nCoV). Впервые он появился в Китае, именно там сейчас большинство зараженных. Состоянием на 13 марта вспышки зафиксированы в 111 странах, всего 51 753 случая. Из них 68 324 пациента вылечились, а 4 720 скончались. В Украине скончалась 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.

Китайский коронавирус особенно опасен большим инкубационным периодом. Он может длиться до 20 дней и протекать без каких-либо симптомов. Все это время человек заражает окружающих воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

Согласно статистике, чаще всего от коронавируса погибают люди старшего возраста. У пациентов старше 80 лет шанс не пережить инфекцию составляет 15%. Смертельные осложнения также возникают у больных с астмой, диабетом или сердечно-сосудистыми недугами.

Как проявляется COVID-19 у людей

По данным Всемирной организации здравоохранения и украинского Минздрава, новое заболевание имеет те же симптомы, что и большинство респираторных инфекций:

повышенная температура;

кашель (как сухой, так и влажный);

затрудненное дыхание;

общее недомогание, слабость, утомляемость;

заложенность носа;

В редких случаях наблюдается озноб, диарея, тошнота или покраснение глаз (коньюктивит).

Что делать, если есть симптомы

Первым делом, нужно обратиться к своему семейному врачу. Лучше предварительно проконсультироваться по телефону или связаться через мессенджер. Номер доктора записан в медицинской декларации. Если он решит, что ситуация серьезная – вышлет специально оборудованную карету “скорой помощи”. Последнюю можно вызвать и самостоятельно.

Если вы до сих пор не подписали договор с врачом, можно позвонить на “горячую линию” Национальной службы здоровья, телефон – 1677. Свои службы поддержки запущены во многих регионах Украины. В Житомирской области звоните по номеру 068 982 47 81, в Черновицкой – 066 084 93 13.

В Киеве открыли горячую линию "Совет врача по телефону". Звоните бесплатно 15-83 со стационарного или с мобильного – 044 235 01 01 по тарифам оператора. В Кабмине работает служба по номеру: 15-45.

В Украине медики будут проверять пациентов на коронавирус в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Врач следует назначенному алгоритму и решает, нужно ли больному сдавать анализы на наличие COVID-19. Тестирование проводят вирусологи в лаборатории при Центре общественного здоровья. Тест показывает результаты примерно через шесть часов после сдачи. Если он окажется положительным – врач расскажет, что нужно делать, и назначит лечение.

Купить систему для выявления коронавируса самостоятельно пока нельзя. Однако в Украину уже привезли пять тысяч экспресс-тестов. Их передали в семь больниц Киева. Специфического лечения и вакцины пока тоже нет.

Помните, что вы можете легко заразить других людей. При малейших симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома, самоизолируйтесь на две недели, но не пытайтесь лечиться самостоятельно. Если же нужно куда-то выйти – пользуйтесь медицинскими масками. Как объясняют медики, они защищают не носителя, а окружающих.

Как не заболеть коронавирусом

Эксперты ВОЗ составили памятку, как снизить риск заражения COVID-19:

воздержаться от поездок за границу, особенно в страны, где зафиксированы случаи инфекции;

не контактировать с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционного заболевания (не целоваться, не пожимать руки, не есть из одной посуды и т. д.);

не посещать массовые мероприятия, места скопления людей;

тщательно и регулярно мыть руки с милом, использовать антисептические средства;

держаться подальше от животных, даже кошек и собак – они тоже потенциальные носители коронавируса;

кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос сгибом локтя, пользуйтесь салфетками;

есть только термически обработанные продукты, особенно мясо;

не заказывать товары на “Алиэкспресс” или других сервисах (медики говорят, что это безопасно, но лучше поберечься);

выбрасывать использованные маски;

убирать дома, дезінфікуваит все поверхности, проветривать.

Что точно не защищает от коронавируса

Обработка тела "хлоркой" или спиртом.

Употребление чеснока.

Мытье рук с детской мочой.

Использование кунжутного масла при уборке.

Вакцина от пневмонии.

Принятие антибиотиков.

Промывка носа солевым раствором.



Напомним, карантин в Украине 2020: сколько продлится и что запретили из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла лидера сборной из-за коронавируса: все подробности.

Также Politeka писала, что ЧП случилось в самолете с украинцами из-за коронавируса: "Состояние тяжелое".