По всей Украине начинается полномасштабный карантин в связи с коронавирусом. Читайте, какие ограничения ввел Кабинет министров, до какого числа они будут действовать и кого коснутся.

Сколько продлится карантин в Украине 2020

По всему миру фиксируют вспышки нового коронавируса под названием COVID-19 (SARS-CoV-2), от которого уже скончались более четырех тысяч человек. Заболевание докатилось и до Украины. В связи с угрозой Кабмин объявил по всей стране карантин с 12 марта 2020 года, пока только на три недели – до 3 апреля. Но не исключено, что после этого чрезвычайные меры продлят.

Какие ограничения ввели по Украине

Чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, на время карантина правительство закрывает все учебные заведения. Отменены занятия в школах, университетах и детских садах.

С 12 марта по 3 апреля в Украине запрещены все массовые собрания людей и мероприятия на 200 и больше посетителей. Придется отменить все концерты, конференции, марши и тому подобное. Зато Верховная Рада продолжит работать в прежнем режиме.

Украина прекращает авиасообщения с рядом стран, где наблюдается опасная эпидемиологическая ситуация, то есть, много подтвержденных случаев коронавируса у людей.

Закрывают большинство контрольно-пропускных пунктов. Работать будут 49 КПП из 219.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что планирует сделать все заседания Кабмина по ситуации с коронавирусом открытыми для журналистов. Правительство выделило 100 миллионов гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в украинских компаниях.

Состоянием на 11 марта Центром общественного здоровья официально подтвержден и зарегистрирован только один случай COVID-19 на территории Украины – в Черновцах. Известно, что мужчина недавно прилетел из Италии. Все, кто с ним контактировал, находятся под присмотром врачей в изоляции.

Есть еще двое подозреваемых, их анализы отправили на лабораторное исследование. До этого медики проверили 43 образца и каждый оказался отрицательным.

Казалось бы, у украинцев нет повода беспокоиться. Но всего в мире насчитывается уже 119 132 случая заболевания коронавирусом в 108 странах. Большинство зараженных находятся в Китае, где и появился Covid-19. 65,7 тысячи пациентов уже выздоровели.

Какие меры приняли в Киеве

11 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил о карантине в столице. По словам градоначальника, он продлится минимум до конца марта. Как и по всей Украине, в городе закрываются образовательные учреждения. На карантин уходят даже спортивные и художественные школы.

В Киеве ограничат проведение массовых мероприятий для 60 и более человек, включая спортивные соревнования. Помимо концертов и митингов, будут отменены сеансы в кинотеатрах. Если же собирается меньше 60 человек – им всем будут проверять температуру.

Городские власти закрывают развлекательные центры и зоны в торговых центрах.

Общественный транспорт продолжит работать, если обстановка не обострится. Его будут дважды в день дезинфицировать. В случае, если в Киеве обнаружат хотя бы один случай заражения коронавирусом, могут закрыть метро.

Глава КГГА также распорядился не выпускать на работу людей, у которых есть симптомы инфекционного заболевания.

Как можно заразиться коронавирусом

Медики выяснили, что COVID-19 передается тремя способами:

Воздушно-капельным Воздушно-пылевым Фекально-оральным

Другими словами, больной передает инфекцию через чих и кашель. При этом вирус “цепляется” за пыль и оседает на грязных поверхностях, откуда тоже может перекочевать в организм здорового человека. Наконец, заразиться коронавирусом можно через выделения.

Инкубационный период составляет от 2 до 20 дней. В среднем, болезнь проявляется через 10 суток. Поэтому людей держат в карантине по две недели. Ведь зараженный распространяет инфекцию еще до того, как появятся первые признаки болезни.

Чтобы уберечься от коронавируса, нужно как можно чаще мыть руки с дезинфицирующим раствором, меньше находиться в людных местах, держаться подальше от больных и делать влажную уборку в доме.

Симптомы COVID-19

У китайского коронавируса нет специфических признаков, по которым эту инфекцию можно отличить от любой другой. Симтомы напоминают грипп или ОРВИ:

Кашель

Насморк

Головная боль

Высокая температура

Боль в горле

Озноб

Слабость

Боль в мышцах

Гипоксия (задышка, нехватка воздуха)

Коньюктивит

Диарея

Больной человек или здоровый – наверняка показывает только специальный анализ. Накануне в Украину из-за границы завезли экспресс-тесты. Достаточно нацедить немного крови и добавить раствор – через несколько минут будет результат.

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