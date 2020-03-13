Весна, как всегда, непредсказуема

В ближайшие выходные в Украине пройдут дожди и будет прохладно

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook синоптика Наталии Диденко. В частности, 14 марта, в субботу во многих областях страны следует ожидать обильные осадки:

«На Западе, Севере, на Харьковщине, Луганщине ожидается дождь, возможен мокрый снег». Синоптик предупредила также и о сильном ветре, и похолодании:

«От +4 до +9 градусов». На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей сохранится сухая погода, в этих регионах будет теплее:

«От +9 до +15 градусов».

А вот антициклон Helge расстелится над Украиной в воскресенье, поэтому везде предполагается сухая воздушная масса:

«И главное в этой карантинной ситуации - солнце, которое немного помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов», - отмечает синоптик. Правда 15 марта днем ожидается от +2 до +8 градусов.

В столице Украины в ближайшие выходные также следует ждать похолодания:

«До +6 градусов, сильный ветер, дождь, возможно даже с мокрым снегом». А в воскресенье ночью будет мороз, днем холодно, всего +2 градуса:

«Сухо и солнечно».

Известно также, что следующая неделя принесет в Украину опять потепление, а в следующие выходные снова похолодает:

«Вот такие карантинные и синоптические качели нас ждут», - подытожили синоптик.

Напомним, что в Киеве побиты столетние рекорды по температуре воздуха. 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, чего не было 23 года.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градусов.

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Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

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