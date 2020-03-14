Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая дала странные рекомендации украинцам

Как передает Politeka.net, соответственная запись появилась на ее страничке в Facebook.

Так, Богуцкая решила дать свои советы украинцам в связи с распространением коронавируса.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, т.к. можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя! ", - сообщила она. Некоторые пользователи сети не оценили "полезные" советы народного депутата: "Это поэтому Зеленский заседание собирал? Эти меры на законодательном уровне примут как обязательные?", " Ох, вы, Лиза, и шутница!". Но большинство оценили юмор нардепа. "Норм рецепт", "Главное в бане больше 200 не собираться!", "Позитивненький пост! Побольше, Лиз, таких", - писали под постом.

Позже нардеп оправдалась за свои слова.

"Друзья! Когда паническая истерия зашкаливает, я прибегаю к юмору. Если ничего не помогает, то нужно хотя бы улыбнуться судьбе и не принимать все серьезно и прагматично.", - сообщила она.

Напомним, в Украине официально известно о двух случаях коронавируса: жительницы Житомирской области, и жителя - Черновицкой. Оба некоторое время назад вернулись из Европы.

Напомним, названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус.

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