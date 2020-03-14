Еще недавно теплая и даже местами летняя погода сменится серьезным похолоданием
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает известный украинский синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.
С помощью фото она показала, как в Украину заходит арктический холод, который уже 15 марта почувствуют на себе все без исключения.
В связи с приходом циклона температура воздуха опустится от нуля до шести градусов мороза, а днем ожидается от одного до семи градусов тепла. В юэной часты страны ночтю буде от нуля до четырех градусов тепла, днем воздух прогреется до трех – восьми градусов выше нуля.
В восточных регионах и в Сумской области синоптик прогнозирует мокрый снег, местами с дождем, и сильный северный ветер.
«На остальной территории Украины в воскресенье, как раз посередине марта, между прочим, антициклон Helge приведет сухую солнечную погоду. Но не забывайте, что будет холодно, одевайтесь тепле», – предупреждает Диденко.
В столице Украины воскресенье будет сухим, солнечным и холодным. Ночью темпрература воздуха опустится до четырех градусов мороза, днем прогреется до трех градусов тепла.
В середине недели Диденко обещает потепление, которые уже в следующие выходные снова сменится похолоданием.
«Весна бурными событиями компенсирует вялую невнятную зиму. Главное, чтобы не заносило сильно не в ту сторону», – отметила она.
Ранее мы сообщали, что в субботу, 14 марта, на Киев обрушился шквальный ветер, который оказался сильнее, чем ожидалось
В сети появилось видео, как столичный субботний ветер колышет строительную люльку. На кадрах заметно, как она облетает здание и врезается в стену с окном.
Напомним, в Украину ворвутся холода и снег, о весне можно забыть.
Как сообщала Politeka, лютая стихия испортит украинцам выходные, похолодание и снег возвращаются.
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