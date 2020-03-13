Погода в Украине 13 марта неприятно удивит всех, большую часть территории страны накроют дожди и похолодание
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, жителям западной Украины стоит ожидать сильных ливней и похолодания. Местами столбик термометра покажет до +8 градусов. Максимум воздух прогреется до +12 по Цельсию. А вот ночью похолодает до 5-7 выше нуля.
На севере Украины также ожидаются частичные осадки. Днем воздух прогреется до 8-12 градусов выше нуля. Ночью же похолодает до 5-8 по Цельсию.
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Также дожди пройдут и в центральных областях страны. Однако это не помешает воздуху прогреться до 10-17 градусов выше нуля. Ночью же похолодает до 6-8 тепла.
Обойдут стороной жителей юга. Днем ожидается 13-18 градусов по Цельсию. А вот ночью же похолодает до 3-9 тепла.
А вот на востоке Украины также будут дожди. Частичная облачность будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Воздух прогреется до 14-17 по Цельсию. Ночью похолодает до 4-7 тепла.
В Киеве и области синоптики прогнозируют частичные осадки. Воздух прогреется до 9-12 тепла. А вот ночью похолодает до 6-9 тепла.
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