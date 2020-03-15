Специалисты рассказали, что ждет украинцев, если отменять медицинскую реформу

Об этом пишет " Сегодня" .

Если медреформу в 2020 году перенесут или даже отменять, то таким образом люди окажутся без медпомощи, так как государство отменит финансирование.

Если больные будут лечиться в больнице, то медучреждение будет получать деньги. При этом, чем больше оказанных медуслуг, тем больше финансирование. От нового способа распределения денег потеряют те больницы, которые люди обходят стороной.

В частности, Вознесенская многопрофильная больница в Николаевской области, кроме своего района, принимает пациентов еще из пяти. Это плюс 120 тысяч человек. Их лечение никто не оплачивает, но отказать им медики тоже не могут.

Как рассказали врачи, четыре года назад медучреждение было обычной районной больницей. На старте реформы местные власти нашли инвесторов и вложили в учреждение деньги. Купили современный компьютерный томограф, ангиограф, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, машину экстренной помощи полной комплектации и так далее.

"Что может быть хуже, чем если ничего не менять. Есть только риск, что мы останемся в нынешней ситуации", – рассказал медик.

В тоже время глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий успокоил украинцев, что реформу никто не собирается отменять. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Медреформу никто не переносит и не отменяет. Реформа продолжается, а медицинская помощь населению должна быть бесплатной и доступной. (...) Мы должны говорить о стратегии новой медицины, о механизмах трансформации системы здравоохранения, о необходимых коррективах, но никак не о возврате к неэффективной, устаревшей и, по сути, нежизнеспособной системе", – отметил политик.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам начнут выдавать электронные больничные.

В Кабмине ожидают, что данное нововведение даст возможность избавиться от фальшивых больничных, а также от нужды посещать больницу/поликлинику для того, чтобы "закрыть" больничный.

Запуск выдачи электронных больничных запланирован на 1 апреля 2020 года.

При этом сведения о пациенте будут попадать в Фонд соцстраха и к работодателям в автоматическом порядке и гораздо быстрее. Предполагается, что электронные больничные существенным образом сократят нужду в бланках строгой отчетности.

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

Также Politeka сообщала, за что украинцам придется платить после медреформы.