В некоторых случаях платить придется даже за гарантированно бесплатные услуги

С 1 апреля 2020 года украинцы смогут получить ряд медицинских услуг бесплатно, но не все

Об этом рассказала глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко в эфире телеканала 1+1.

"Украинец из собственного кармана может платить по официальному прайсу больницы за немедицинские услуги, сервисные. Например, опять-таки на родах. За роды все необходимое оплатила Национальная служба здоровья, но, если роженица хочет палату повышенного комфорта или более качественное питание, - это может быть официальным прайсом в больнице", - сказала Бойко.

Глава департамента коммуникации НСЗУ также добавила, что украинцы будут оплачивать самостоятельно стоматологические услуги, если это не срочная помощь и пациент - не ребенок. Также придется заплатить и за гарантированно бесплатные услуги, если пациенты не подписали декларацию с семейным врачом или не получили направления.

Напомним, документ с тарифами на медицинские услуги был утвержден Кабинетом министров Украины во время заседания 5 февраля.

Эксперты, проанализировавшие документ, уверяют, что изменения не являются существенными и не касаются опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, а лишь некоторых формул расчета, без изменений общей суммы.

Однако, некоторые тарифы на предоставляемые медицинские услуги в Украине все же изменились. Например, стоимость услуги по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях выросла с 26 087,72 грн до 29 678,86.

Стоит также отметить, что утвержденное Кабмином постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медуслуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

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