Реальное количество больных коронавирусом в Украине намного больше, чем официальное

К такому выводу пришли журналисты ТСН. Как сообщается в сюжете, реальная ситуация наверняка превышает официальную статистику, поскольку большое количество заражений могут просто не диагностировать.

Согласно подсчетам ученых, один летальный случай от коронавируса – это около 400 зараженных людей. Учитывая, что 71-летняя пенсионерка, которая умерла от коронавируса в Житомирской области, долгое время не обращалась к врачам, принимала гостей и посещала церковь, количество больных могло серьезно вырасти.

При этом, около 25% людей могут заразиться от переносчиков вируса, у которых даже не проявляются симптомы.

На данный момент в Украине зафиксировано 5 подтвержденных случаев коронавируса. Это при том, что в Европе счет идет на тысячи больных. Так, в Италии состоянием на 16 марта почти 25 тысяч заразившихся, в Испании – почти 8 тысяч человек, во Франции – 5,5 тысяч больных. В соседней Польше, где больше всего украинских заробитчан, уже 125 подтвердившихся случаев коронавируса. В Египте, где до сих пор находятся тысячи украинцев, уже 126 подтвержденных случаев коронавируса.

Эпидемиологи отмечают, что единственный способ сдержать эпидемию в Украине и не допустить роста числа заболевших в геометрической прогрессии – это карантин. Если карантина не придерживаться, скачок с нескольких заболевших до нескольких тысяч может произойти за считанные дни, как это случилось в Италии.

Добавим, что больше всего коронавирус угрожает пожилым людям. В зоне риска люди, старше 65 лет. В связи с этим, Минздрав просит пенсионеров не выходить на улицы без крайней необходимости, не находится в местах скопления людей.

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