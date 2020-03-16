Сотні українців не можуть повернутися додому через ситуацію з коронавирусом
Так, автобус з українцями з Кельна в Київ застряг на німецько-польському кордоні. Додому не можуть потрапити 46 осіб
Не пускають поляки. Кажуть - межа закрита для іноземців.
У людей закінчуються продукти, у деяких - медикаменти.
"Українське посольство в Німеччині не бере трубку, а в польському заявили, що допомогти не можуть. Гаряча лінія МЗС теж мовчить", - скаржаться пасажири.
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"Ми були на пропускному пункті Франкфурт на Одері в 20:30 вечора. Поляки нам всім поміряти температуру, все в нормі. Перевірили документи, теж все ок, але далі так і не пустили", - заявила телеграм-каналу Pavlovsky News пасажир автобуса Світлана Шубко.
Наголошується, що на польсько-українському кордоні працюють лише три пункти пропуску – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краковець". При цьому, як розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, з-за проблем із закриттям пунктів пропуску з боку Польщі, потрапити в Україну не можуть кілька сотень людей, передає OBOZREVATEL.
За його словами, в порівнянні з вчорашнім днем ситуація помітно покращилася, однак на польському кордоні ще залишаються українці.
"Пішого переходу кордону наразі немає. Єдиний такий пункт пропуску, який був станом на вчорашній день – "Шегині", після його закриття люди перейшли на "Корчеву-Краковець". На місці їх підсаджували в автомобільний транспорт, на українській стороні ми вже з допомогою місцевої влади надали автобуси. Мені відомо, що таким чином вдалося допомогти приблизно 5 сотням людей", – пояснив Демченко.
При цьому, за даними прес-секретаря Держприкордонслужби, на даний момент на польському кордоні близько ста осіб планували пішохідним шляхом перейти кордон, а зараз чекають можливість підсісти в авто. Машин на кордоні приблизно двісті, без обліку вантажного транспорту.
"Також мені відомо, що на територію України з-за розпорядження Кабінету міністрів не потрапили 50 іноземців. Вони були перенаправлені на кордоні", – додав Демченко.
Як повідомлялося, опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила близько сотні пунктів пропускних пунктів на кордоні з-за карантину у зв'язку з пандемією коронавіруса.
Державна митна служба показала всі КПП, які припиняють діяти на період з 3 квітня.
Нагадаємо, заражених коронавірусом українців все більше: термінове заява МОЗ.
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