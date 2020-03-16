Что теперь не смогут делать украинцы

Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 в украинских городах вводятся жесткие карантинные меры: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки

На карантин города уходят с завтрашнего дня, 17 марта.

Специальные меры вводят в Запорожье, Николаеве, Тернополе, Полтаве, Ивано-Франковске, Ужгороде и Ровно.

Ранее о карантине сообщили в Киеве, Львове и Одессе.

Отметим, новые меры предусматривают прекращение работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

кафе, ресторанов, заведений общественного питания;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес- клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

торгово- развлекательных центров;

всех рынков.

При этом коммунальный и общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сотни украинцев не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. На польско-украинской границе работают только три пункта пропуска – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец".

Как сообщалось, в полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропускных пунктов на границе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 16 марта в Украине уже 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1 летальный случай) области.

Новые случая заражения коронавирусом подтвердили в Черновицкой области у двух женщин. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с теми, кто контактировал с зараженными.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, карантин в Киеве: столицу закрывают на въезд и выезд, все подробности ограничений.

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.