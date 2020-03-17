Украинцев предупредили о сильных магнитных бурях, которые атакуют граждан в следующем месяце

Об этом сообщает «Сегодня».

«Апрель обещает относительно спокойное поведение солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение месяца. Незначительные магнитные колебания возможны 7, 10, 14, 16 и 24 числа. А вот более серьезные магнитные бури в апреле 2020 ожидаются всего дважды: 12, 23 апреля», - говорится в сообщении.

В связи с этим украинцам рекомендуют в озвученные дни не нагружать себя физически, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуацией. Кроме того, перенести магнитный удар поможет правильный рацион и водный режим.

Кроме того, в эти дни лучше отложить дальние поездки, а под рукой иметь лекарства первой помощи.

До этого мы писали, что следующая неделя устроит метеозависимым украинцам испытание на прочность. Землю накроет магнитная буря, и это произойдет уже в четверг, 19 марта.

По информации издания, метеоудар ожидается умеренно сильный и не превысит нижнюю отметку в G1, однако его последствия почувствуют на себе не только метеозависимые украинцы, но и даже те, кто обычно не поддается подобным явлениям.

Вторая в этом месяце магнитная буря ожидается 27 марта, и она также обещает быть умеренной.

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