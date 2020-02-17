Магнитные бури в следующем месяце могут стать самыми сильными в 2020 году

Как передает Politeka.net, об этом информируют специалисты из Физического института имени Лебедева (ФИАН).

По их словам, в первом весеннем месяце ожидается несколько небольших магнитных ударов и одна настоящая геомагнитная буря.

В ближайшее время небольшие колебания украинцы могут почувствовать 26 февраля и 5 марта.

А вот 4 марта на Землю обрушится сильный удар из космоса, который классифицируется специалистами как экстремальная сильная буря G5.

В институте подчеркивают, что экстремальная буря может отразиться на здоровье и состоянии тех людей, которые не подвержены влиянию геомагнитного поля.

Они предупреждают украинцев, что в такие дни могут появиться сильные головные боли, раздражительность, общее ухудшение самочувствия, бессонница. В зоне риска автоматически оказываются люди с повышенной метеочувствительностью, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психоэмоциональные нестабильные люди.

В эти дни медики и ученые рекомендуют метеозависимым украинцам избегать стрессов и чрезмерных нагрузок, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться, пить много воды и высыпаться.

Помимо этого, советуют ограничить употребление алкогольных напитков и не ввязываться в конфликтные ситуации. По возможности, этот день стоит посвятить отдыху и отказаться от дальних поездок за рулем автомобиля.

Ранее писали о том, что человечество на грани вымирания в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.

Напомним, украинцев предупреждают об опасности в ближайшие дни: медики дали советы

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