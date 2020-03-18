Украинские топ-чиновники придумали, как можно заработать на эпидемии коронавируса

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, скандальное решение утвердили в Черновцах, где медики зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом.

Местные власти решили упразднить льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, поскольку они являются наиболее уязвимыми к вирусному заболеванию.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать пожилых людей, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлено после стабилизации эпидемической ситуации", - цитирует пресс-служба мэра города Алексея Каспрука.

Стоит также отметить, что по решению городского совета в Черновцах прекратят работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты. Исключение - только для продуктовых секторов. Продолжат работу аптеки и поликлиники.

Ранее мы рассказывали о том, что за последние сутки новым коронавирусом по всему миру заразились свыше 11 тысяч человек, умерли 475 человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным на утро 18 марта, COVID-19 выявлен в 154 государствах, общее число заболевших составило 197 139, летальных исходов 7916, выздоровели 81 738 человек.

Помимо этого, в Украине были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Напомним, перемещение по Киеву могут ограничить: в Кабмине готовят важный документ, что нужно знать.

Как сообщала Politeka, карантин ужесточили в Украине, власть пошла на крайние меры: «не будет работать даже...».

Также Politeka писала, что украинцы попали в ловушку из-за коронавируса: «Молят о помощи», подробности.