Украинцев предупредили о введении жестких мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса

Соответствующее распоряжение появилось на портале правительства ночью, 17 марта, передает Politeka.net.

Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

В частности, по решению Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Более того, Кабмин с 18 марта запрещает перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах,

Что касается поездов, то Укрзализныця сохранила за собой право осуществлять отдельные пассажирские рейсы внутри страны, решение по которым принимается в индивидуальном порядке по согласованию с Мининфраструктуры и МОЗ. Рейсы за границу будут согласовываться по решению ГПСУ, МИД и Мининфраструктуры.

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут принимать участие от 10 человек.

По решению Кабмина в Украине закрываются все заведения общественного питания. Они могут работать в режиме доставки при условии, если руководство обеспечит своих сотрудников средствами защиты.

МОЗ приостанавливает все плановые госпитализации и плановые операции, кроме неотложных и срочных, а медучреждения будут перепрофилировать под прием серьезно больных пациентов.

Органы власти и украинские предприятия, по решению Кабмина, должны обеспечить организацию посменной работы сотрудников или удаленной.

Стоит отметить, что перед срочным заседанием Кабмина в Офисе президента состоялась встреча Владимира Зеленского с украинскими олигархами, на которую жестко отреагировал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

«На Банковую приехали олигархи. Зеленский встретился с Ахметовым, Коломойским, Ярославским и Веревским. Пытался тайно. Итак, как сейчас выглядит украинская вертикаль: олигархи нагибают Зеленского, Зеленский - «слуги народа», «Слуга» нагнет всю страну, если продавит распродажу земли и легализацию «ЛДНР», - написал он в своем Telegram.

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