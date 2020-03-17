В регистрации украинцам отказали и не допустили на борт

В Коломбо на Шри-Ланке 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за резкой отмены рейса в Киев в связи с карантинными мерами из-за вспышки коронавируса

Подробностями пострадавшие поделились в видеообращении, которое распространили в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.

Однако в регистрации украинцам отказали и не допустили на борт. Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать – аэропорт "Борисполь" закрыт и не ждет рейс. Среди пассажиров – много детей.

При этом турбоператор Join UP, который организовал отдых украинцам, заявил, что это уже не его компетенция. В представительстве Украины все специалисты заняты, поэтому никто не принимает звонки. В системе ДРУГ пассажиры зарегистрировались.

С просьбой о помощи они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что украинские граждане, отдыхающие в Египте на момент начала карантина, оказались в крайне сложной ситуации. Многие не имеют возможности вернуться до того, как Украина закроет границу

Туроператоры отменили обратные билеты, а, согласно информации Министерства иностранных дел Украины, вопрос, как будет проходить эвакуация, пока еще не решен. По предварительным данным, порядка 60 тысяч украинцев оказались в ловушке на египетских курортах.

Некоторых отдыхающих в пятизвездочных отелях в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде поместили на карантин. Информацию подтвердили в Министерстве инфраструктуры.

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