Украинская писательница Лариса Ницой обратилась с жесткой критикой к украинцам
Как сообщает Politeka.net, гневное заявление появилось на ее официальной странице в сети Facebook.
Она возмутилась их терпеливостью в отношении российской экспансии в культурной сфере. Кроме того, она призвала соотечественников не ограничивать свое желание слышать и читать украинское редкими резервациями единомышленников.
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"Украинцы привыкли жить в гетто. Мы создаем свои культурные сообщества, организуем свои местечки, фестивалики, прячась в них от агрессивного "русского мира". Получив свое государство, свой язык, свою культуру, мы и дальше живем парадигмой гетто. И далее кучкуемся по закоулкам, поскольку главные сцены в стране все равно заняты русской попсой, русском тусней. Мы не подвигаем эту тусню. Нам даже в голову такое не приходит. Мы отходим в сторону, чтобы поискать новый угол и прижаться в нем со своим украинским миром", – возмутилась Ницой.
Она отметила, что когда-то была свидетелем неприятной ситуации, когда посетители, которые хотели послушать украинскую музыку, спонтанно объединились и ушли в один из пустых залов "Книжного арсенала", вместо того, чтобы продемонстрировать ее всем.
"Нам до сих пор легче искать свои уголки. И мы так делаем с украинским миром ежедневно. Ютимся по углам. Наш мир до сих пор приемыш в своей стране. И виноваты мы, украинцы, со своей моделью гетто в головах", – подытожила она.
Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоговорящей группы.
Также Politeka писала, что Ницой ошарашила признанием, всплыла правда.