Она отметила, что когда-то была свидетелем неприятной ситуации, когда посетители, которые хотели послушать украинскую музыку, спонтанно объединились и ушли в один из пустых залов "Книжного арсенала", вместо того, чтобы продемонстрировать ее всем.

"Нам до сих пор легче искать свои уголки. И мы так делаем с украинским миром ежедневно. Ютимся по углам. Наш мир до сих пор приемыш в своей стране. И виноваты мы, украинцы, со своей моделью гетто в головах", – подытожила она.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоговорящей группы.

Также Politeka писала, что Ницой ошарашила признанием, всплыла правда.