Українська письменниця Лариса Ніцой піддала критиці учасників і журі національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення» через використання російської мови



Як передає Politeka.net, вона висловила обурення в пості на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, така поведінка показує неповагу до української мови.

"Журі, експерт і редактори шоу демонстративно всі роки українці не поважають. Вони всі козли. Так, професіонали. За професіоналізм - молодці. За професіоналізм можна поважати. За спілкування московської - зневажаю", - повідомила вона.

Крім того, вона перейшла на особистості і до образ журі.

"За редакційну політику так їм спілкуватися, московської, не самі ж вони вирішили, це ж їм так сказали (Тіна з Притулою говорити українською, Данилко, Квінта і крутий чувак з Хіт-фм говорити язом). Ось за це ви всі козли", - зазначила письменниця.



Користувачі мережі по-різному реагували на такий пост Ніцой. Деякі її критику підтримали, а хтось засудив.

"Скажіть мені, будь ласка, Ви взагалі конституції України хоч раз у житті читали? Вистачить вже лізти туди, де Ви нічого не розумієте. В даному контексті мається на увазі конкурс Євробачення.", "Данилко вже потрібно усунути з журі, не вміє розмовляти державною мовою, хоча з народження сільський, бридко слухати його коментарі і той інший теж москворотій ... невже в Україні немає гідних фахівців - це український відбір, а виконавці щось мугикають ... кого там на конкурс надсилати ??? Як бальзам мова Притули та Тіни, приємно чути рідну українську мову.", - писали під постом письменниці.

Раніше український музичний продюсер і суддя Х-Фактора Ігор Кондратюк заявив, що під час першого півфіналу Нацвідбору на "Євробачення-2020" не почув жодної гідної пісні, яка може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину: «Поступово і непомітно».

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи: «Гетто в головах».

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