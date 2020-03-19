В Черновцах, где на сегодняшний день больше всего больных коронавирусом, запустили машину, которая оповещает жителей города об эпидемии

Специальная машина с громкоговорителем ездит по всем микрорайонам города, рассказывая людям, как соблюдать карантин. Власти намерены осуществлять такое оповещение ежедневно.

Как известно, в Черновцах на сегодняшний день больше всего подтвержденных случаев коронавируса. По состоянию на утро 19 марта там изолировано 9 человек, 1 больной умер. В связи с этим, в городе остановили движение общественного транспорта.

«Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью», - говорят людям через громкоговоритель.

Тем временем, в Житомире зафиксирован первый случай коронавируса. 56-летний мужчина вернулся из Австрии. На данный момент его состояние удовлетворительное. Всего в Украине сейчас зафиксировано 17 случаев, 2 из которых смертельные.

В мире количество больных ежечасно растет, как и количество жертв вируса. Состоянием на 19 марта, в мире больны более 222 тысяч человек, более 9 тысяч людей умерли от осложнений. Очень большой процент погибших это люди пожилого возраста.

Для предотвращения распространения коронавируса в Украине власти приняли жесткие меры, среди которых карантин в школах, запрет на работу развлекательных заведений, магазинов (кроме продуктовых), проведение массовых мероприятий. В больших городах остановили метро, а в некоторых ограничили движение общественного транспорта. Людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

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