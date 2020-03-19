В этом году, согласно прогнозу, будет настоящая кризисная ситуация: зарплаты упадут, а цены вырастут

Об этом сообщает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, пишет "Главред".

По его словам, из-за карантина и паники экономика "развалится в прах". А на ее восстановление уйдет не менее трех лет.

"Даже не надейтесь, что с окончанием карантина закончатся и проблемы. В этом году все будет очень плохо: и курс будет ненормальным, и цены существенно вырастут, и реальная зарплата упадет… По сути, будет самая настоящая кризисная ситуация. В 2021 году, возможно, ситуация немножечко стабилизируется, а через два года и больше могут стать заметны какие-то улучшения", - заявляет аналитик.

Охрименко объясняет, почему в настоящее время "лихорадит" курс гривны и что будет дальше. По его словам, нельзя точно спрогнозировать, что будет происходить с гривной, из-за паники.

"В нашей стране что ни день, то новые "реформы" (новые запреты и ограничения). А любой запрет и любое ограничение только способствует нарастанию паники, из-за которой что страну в целом, что курс ее национальной валюты в частности будет лихорадить", - отмечает эксперт.

Паника становится более сильной проблемой, чем сам карантин, вспомнить только "страшилки" о 100-200 гривнах за доллар: "Из-за паники гривна падает, и мы своими руками хороним экономику", - сокрушается Охрименко.

К слову, совсем иначе обстоят дела в соседней Польше.

"Украина не является нефтедобывающей страной! Как у нас может быть девальвация. Это бред! В той же Польше сейчас девальвации нет – там, наоборот, ревальвация. Это еще раз говорит о том, что наша власть собственными руками разваливает экономику", - почеркивает аналитик, добавив, что это "не мировой кризис, а украинский".

Ранее мы сообщали, другой экономический эксперт Виктор Суслов поделился похожими мыслями о влиянии карантина.

"Неизбежно эти меры (карантин, - прим.ред.) приведут и к снижению жизненного уровня украинцев, заставив их расходовать значительную часть своих сбережений, у кого они есть, на то, чтобы жить. И заставив голодать тех, у кого сбережений нет», - отметил Суслов.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.