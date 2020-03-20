"В Украине происходит дурдом. А в украинской культуре украинское затаптывается, как и всегда"

Лариса Ницой рассказала о щупальца "русского мира", через которые в Украине насаждается русская культура, тогда как украинская забывается

Об этом писательница, педагог, громадськка деятельница сказала в чате на «Главред».

«Пушкін, Лєрмонтов, Достоевский и др – это все щупальца "русского мира", которые культивируются в Украине. Именно через все эти "щупальца" насаждается русская культура и русский мировоззрение», - заявила она.

При этом Ницой не отрицает, что всех этих личностей нужно знать.

«Должны ли мы всех этих людей знать? Да, должны. Но, когда в Украине не празднуется 200-летие Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулеш намного весомее, потому что кулішівкою мы, собственно, и пишем. И Шевченко писал кулішівкою... Именно Кулиш придумал фонетику, транскрипцию и все остальное. А что такое Пушкин для Украины? Пушкин для Украины – это ничто. Однако мы празднуем знаменательные даты Пушкина, а Кулиша – нет», - отметила писательница.

По словам общественной деятельницы, пока украинцы не ценят своего, пока они российское ставят над украинским, все это, включая Пушкиным, следует расценивать как щупальца "русского мира". «Как и плакат Высоцкого, который висит на весь Дом, и все валом валят туда и несут цветы», - добавила она.

«А давайте вспомним какого-то украинского певца, барда, которого уже нет среди живых, и чтобы на концерты, посвященные его памяти’памяти, украинцы бы валом валили с цветами… Разве у нас таких нет? Есть!!! Но мы не знаем своего. Почему не знаем? И пока есть эти "щупальца" везде, на каждом шагу, мы не можем это место заполнить своим. Надо освободить это место, как шкаф от вещей, и заполнить своим», - отметила писательница.

При этом Ницой напомнила о композитора Николая Леонтовича: «Вспомните того же Леонтовича, который известен на весь мир своим "Щедриком" и которого убили Нквдисты, так сами щупальца "русского мира". И Россия так поступает со всем украинским».

«В Украине происходит дурдом. А в украинской культуре украинское затаптывается, как и всегда. Украинцев преследуют, а украинское топчется», - жестко подытожила писательница.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.