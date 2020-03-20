Сотрудники Киевского метрополитена получили распоряжение о переносе даты окончания карантина в метро

Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Vesti.

Согласно данным издания, Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. Об этом уже сообщило руководство. Сотрудники метрополитена используют карантин для проведения ремонтных работ на станциях и платформах.

Ранее в СМИ уже сообщали, что власти рассматривают возможность продления общенационального карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что решение о продлении карантина будет приниматься ближе к дате завершения действующего срока. Власти будут учитывать эпидемическую ситуацию у соседей, в странах ЕС и на территории Украины. Если распространение коронавируса в Украине примет массовые характер, в Минздраве могут принять более жесткие меры реагирования на ситуацию. На данный момент не идет речь о продлении карантина до лета, как писали некоторые СМИ.

Тем временем, коронавирус стремительно распространяется по миру. Состоянием на 20 марта в мире зафиксировано 246 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Больше 10 тысяч человек умерли от осложнений. В Украине на данный момент подтверждено 26 случаев, но эксперты ожидают прибытия из Китая тест-систем. Ожидается, что при массовом тестировании подтвержденных случаев будет намного больше.

Отметим, что лекарств и вакцин от коронавируса на данный момент нет. Самая лучшая профилактика заболевания – это самоизоляция. Как известно, у значительного числа заболевших болезнь протекает в легкой форме. В группе риска – пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что в МОЗ рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что...".

А еще Politeka писала, что мама Зеленского не выдержала карантина: появилось срочное заявление, "никто не...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве разгорелся скандал из-за пенсионеров в маршрутках во время карантина: "Прутся на рынок".