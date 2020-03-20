Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з важливою заявою

Зокрема в новому відеозверненні він розповів, як переконав свою матір не виходити з дому через карантин. І закликав українців, зробити те ж саме. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

"Сьогодні я зателефонував своїй мамі, всі ці дні я прошу її залишатися вдома, і всі ці дні вона не дуже слухається. Каже: "Краще мене ніхто не вибере необхідні продукти". Але, зрештою, мені вдалося її переконати. І мама погодилася не виходити з дому без зайвої потреби", – зазначив він.

Зеленський також закликав українців подбати про своїх літніх родичів в умовах карантину. Зателефонувати батькам, бабусям, дідусям. Привезти їм все необхідне. Або замовити онлайн доставку продуктів і ліків. Або ж навчити їх самих робити такі замовлення онлайн.

Президент попросив усіх зробити все, щоб мінімізувати вихід літніх людей на вулицю і їх контакти в магазинах, банках або на пошті. За його словами, це не дасть вірусу шансів.

Як повідомлялося, українець, який живе в Китаї, розповів, як у цій країні вдалося перемогти епідемію коронавіруса.

Він підкреслив, що люди практично не виходили на вулицю, носили маски, а також досі на кожному кроці у людей заміряють температуру.

Майже всі входи в метро було обладнано лазерними або інфрачервоними термометрами, які виводять на екран температуру тіла.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

На його думку, заходи Київський, Харківський та Житомирській областях дозволяють психологічно підготувати українців до такого кроку.

Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.

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