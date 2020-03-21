Это первый случай в области

57-летний мужчина, зараженный коронавирусом, оказался священником



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.

На данный момент мужчина из города Залещики пребывает в изоляции. По словам медков, его состояние средней тяжести.

Также известно, что священнослужитель проходит симптоматическое лечение.

Устанавливаются все, кто контактировал с ним.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что у заболевшего большая семья.

Напомним, в Тернопольской области, где зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания короновирусом, вводят режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать с 21 марта.

Стоить отметить, что коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. На данный момент зафиксировано 41 случай, из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали 3 украинца.

Также, 20 марта, Владимир Зеленский объявил о том, что в Украине появился первый официально выздоровевший от коронавируса пациент. Им оказался мужчина из Черновцов, чей повторный тест на СOVID-19 показал отрицательный результат.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как сейчас обстоят дела с коронавирусом: "Не только ограбят, но и...".

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