Украинский журналист, телеведущий Андрей Пальчевский заявил - появилось еще одно доказательство о том, что власти скрывают от народа настоящее количество заболевших коронавирусом

Телеведущий опубликовал видео, на котором рассказал о ситуации подробнее, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, по словам журналиста, он получил подтверждение о еще двух заболевших. Данные поступили из одной из немецких клиник.

"Одновременно с этим началась компания по дискредитации всех тех, лабораторий, которые выполняют в приватном порядке тесты на определение. Возмутительно! И кто ответит за то, что не были закуплены экспресс-тесты в течение трех последних месяцев?", - поинтересовался Пальчевский.

Как отметил журналист, украинская власть бездействует и это может привести к катастрофическим результатам.

"Ситуация точно сейчас такая же, как в Китае. Все, кто говорит о том, что вирус есть - начинает получать звонки из всяких проверочных органов", - заявил телеведущий.

По мнению Пальчевского, украинские власти в этот раз "не только нас ограбят, но и погубят".

Напомним, Андрей Пальчевский 19 марта призвал украинцев заниматься самодисциплиной. Нашему народу надо заботиться о себе больше всех остальных, потому что, надеяться на центральное правительство не приходится.

По мнению Пальчевкого, власти далеки от народа. Поэтому журналист говорит, что украинцам надо помнить - спасение зависит от молодых людей, которые должны носить маски и выполнять всю работу вне дома.

Ранее сообщалось, что Андрей Пальчевский рассказал, что наша страна не готова принять заробитчан обратно.

Так, как отметил телеведущий, вместо того, чтобы наладить производство аппаратов вентиляции легких, которых в Германии 200 тысяч, и в Польше десятки тысяч, в Украине их работающих около тысячи.

Напомним также, что коронавирусом COVID-19 на данный момент заражены почти четверть миллиона человек и его стремительное распространение продолжается, однако ученые считают, что пандемия может прекратиться сама, ведь люди могут приобрести иммунитет.

погубят нас??? погубят нас??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 20. März 2020

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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