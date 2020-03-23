В настоящее время на резкий рост цен влияют курс гривны и возросшая паника. При чем, если "вина" первого - 5%, то паники - 95%

Так полагает глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет "Главред".

Эксперт сообщил, что резкие ценовые колебания начались с 18 марта, при этом цены на гречку выросли за четыре дня на 22%.

"Решающей будет следующая неделя (то есть, уже эта, - прим.ред.). Если курс закрепится на отметке 27,5 гривен и вырастет до 28 гривен, можно ожидать роста цен на многие продукты питания в пределах 5%", - сказал Дорошенко.

По информации пресс-службы Украинского клуба аграрного бизнеса, первыми на колебания курса отреагируют цитрусовые и бананы, а также другие импортные продукты (к примеру, 96% всей замороженной рыбы на украинском рынке, 83% заменителей табака, 79% табачного сырья, 80% спирта этилового, 39% вина и 27% шоколада - импортного происхождения).

Продавцы не могут не воспользоваться паникой, поэтому, как сообщают пользователи соцсети, заметили, что на украинских прилавках подорожали, к примеру, лимоны (с 25 до 76 грн.), гречка (с 34 до 50 грн.), свежие огурцы (с 60 до 93 грн.) за кило.

В аналитическом отчете рынка Шувар, являющегося индикатором цен по Украине, сообщили о подорожании свеклы (плюс 6,14%, до 4-5 гривен), корня имбиря (почти на 90%, до 140-150 гривен), картофеля (на 7,59%, до 7,5-9,5 гривен за килограмм), помидоров (на 17,38%, до 35-50 гривен), лука (на 13,5%, до 12-13 гривен), лука салатного (на 50%, до 20-25 гривен), чеснока (почти на 12%, до 90-100 гривен).

Также Дорошенко подчеркивает, что куда большей опасностью для украинцев, чем исчезнование с прилавков импортных продуктов, станет острая проблема нехватки средств - ведь многие ушли на карантин за свой счет.

Ранее мы сообщали, экономический аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал скачок доллара, начиная с понедельника, 23 марта. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны.

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