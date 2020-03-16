Панедмия коронавируса стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует

В украинской экономике сейчас наблюдается спад, передает "Информатор".

Иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.

В надвигающейся ситуации украинцам, которым нужны деньги на покупку жилья или авто, экономисты советуют брать гривневые кредиты. Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны, а это означает, что взятый сейчас кредит в национальной валюте обойдется заемщику дешевле, чем тем, кто оформил его во время кризиса или после него.

Стоит учесть тот факт, что во время кризиса ставки по кредитам будут расти, поскольку таким образом кредиторы пытаются избежать рисков, связанных с невыплатой кредитов заемщиками. Повышение процентной ставки позволит им получить прибыль, которая позволит перекрыть убытки от невозвращенных кредитов.

Также эксперты советуют сейчас покупать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, наушники и многое другое, экспортируемые из-за границы. При желании можно рискнуть и с решением жилищного вопроса. Сейчас стоимость электроники и стройматериалов относительно невысока.

«Это обусловлено тем, что стоимость доллара, за который экспортеры покупают за границей товар и привозят в Украину, была невысокой, а соответственно и итоговая цена товара в гривне была ниже. То же самое касается стоимости материалов, из которых строят жилье. В условиях кризиса цена на иностранные товары станет выше из-за роста курса доллара, а некоторые позиции могут вообще исчезнуть из оборота в связи с остановкой производственных мощностей в Китае, где собирают бóльшую часть техники», – говорится в материале.

Ранее мы писали, что многие эксперты сходятся во мнении, что потери от карантина будут огромными, но какими именно, пока никто не знает. Так, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин прогнозирует , что по итогам 2020 года ВВП Украины может сократиться на 1-1,5%.

Напомним, Украину накроет фатальный кризис, известны сроки.

Ранее Politeka писала, что Пальчевский срочно обратился к украинцам: первая смерть от коронавируса в Украине.

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