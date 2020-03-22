Украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса

Такое заявление озвучили в Кабмине, передает Politeka.net.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.

Кроме того, стало известно, что НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо в связи с понижением цен на газ и 17 марта приняла решение понизить тарифы для 22 компаний в Украине, которые поставляют тепло. В среднем тарифы опустятся на 11,7% по сравнению с январем 2020 года.

Ранее мы писали, с 22 марта в украинской столице полностью останавливают движение общественного транспорта.

Меры приняты в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.

С воскресенья развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Остановится движение всех видов общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, маршрутки).

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал Арсен Аваков.

Также Киев начинает подготовку к тотальному карантину и введению комендантского часа на улицах.

Кроме того мы сообщали, что в Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом. О таком решении сообщил мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, обязательный масочный режим будет введен с понедельника, 23 марта. "Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - заявил градоначальник.

Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".

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