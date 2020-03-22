Украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса
Такое заявление озвучили в Кабмине, передает Politeka.net.
"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ким Кардашьян в крошечном купальнике показала пышную красоту: рассмотреть можно все
Коронавирус разрывает Киев и новые области, количество больных резко выросло: все подробности
Пенсии пересчитают, украинцам рассказали, к чему готовиться: «будут сокращать...»
Горячая жена Артура Пирожкова раздвинула ноги в игривой позе: «Амазонка»
По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.
В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.
Кроме того, стало известно, что НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо в связи с понижением цен на газ и 17 марта приняла решение понизить тарифы для 22 компаний в Украине, которые поставляют тепло. В среднем тарифы опустятся на 11,7% по сравнению с январем 2020 года.
Ранее мы писали, с 22 марта в украинской столице полностью останавливают движение общественного транспорта.
Меры приняты в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.
С воскресенья развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Остановится движение всех видов общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, маршрутки).
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал Арсен Аваков.
Также Киев начинает подготовку к тотальному карантину и введению комендантского часа на улицах.
Кроме того мы сообщали, что в Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом. О таком решении сообщил мэр города Алексей Каспрук.
По его словам, обязательный масочный режим будет введен с понедельника, 23 марта.
"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - заявил градоначальник.
Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".
Также Politeka писала, что ситуация на границе Украины накаляется, заробитчане поставили всех под удар.
А еще Politeka сообщала, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.