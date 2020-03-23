Один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь рассказал, когда коронавирус COVID-19 покинет Европу



Свой прогноз он дал South China Morning Post.

По словам вирусолога, этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы во всем мире можно было прекратить движение на 4 недели, то пандемию можно было бы остановить. Но мне трудно даже представлять, что такое возможно", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что ученые сделали вывод, что covid-19 более чувствителен к спирту, чем атипичная пневмония, но в то же время они не рекомендуют использовать алкоголь.

Виски, водка или джин могут лишь в крайних случаях применятся для дезинфекции.

А вот лекарством от коронавируса алкоголь быть не может.



Стоить отметить, что Украина попала в список самых уязвимых для коронавируса стран и по уровню готовности к пандемии находится на 94 позиции, между Зимбабве и Сенегалом.

Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».

Как сообщала Politeka, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "Помочь не могут".

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