Коронавирус может передаваться и без контакта с зараженным, что наглядно показали в новом видео, опубликованном в сети

Опасный вирус COVID-19 в последние месяцы стал главной угрозой для жителей почти всех стран мира. На сегодняшний день им заразились уже больше 300 тысяч человек, а жертвами болезни стали более 14 тысяч. В сети продемонстрировали, что распространяться вирус может далеко не только от человека к человеку (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Роликом поделился в Фейсбук премьер-министр Индии Нарендра Моди. Видео наглядно демонстрирует, как из-за всего лишь одного человека, который просто чихнул в пустом лифте, могут заразиться сотни и тысячи других людей, которые с ним даже не контактировали.

Как известно, COVID-19 передается воздушно-капельным путем при непосредственном контакте между людьми. Однако, инфекция также имеет свойство сохраняться на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, что значительно повышает шансы на заражение.

В то же время важно помнить, что «убить» вирус на поверхностях можно при помощи дезинфицирующих средств или при нагревании свыше 56 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

Видео также наглядно показывает, что соблюдение простых правил помогает избежать масштабного распространения вируса.

Ранее мы писали о том, что один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь рассказал, когда коронавирус COVID-19 покинет Европу.

По словам вирусолога, этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы во всем мире можно было прекратить движение на 4 недели, то пандемию можно было бы остановить. Но мне трудно даже представлять, что такое возможно", - заключил он.

Minute precautions can make monumental impacts and save many lives. Minute precautions can make monumental impacts and save many lives. Gepostet von Narendra Modi am Samstag, 21. März 2020

Напомним, в Китае рассказали, когда коронавирус "отпустит" Украину: "Так будет продолжаться...".

Как сообщала Politeka, поезд с зараженными прибыл в Киев, никого не выпускают, кадры от очевидцев.

Также Politeka писала, что карантин в Украине максимально ужесточают с 24 марта: полный список запретов и новых ограничений.