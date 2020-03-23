В центр Киева прибыл поезд с украинцами, которые отдыхали за границей – у некоторых из них температура под 40

Как сообщает Politeka, об этом говорится на странице «Киев Оперативный».

«Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на высшем уровне принимается решение относительно дальнейших действий», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети не сдерживали эмоций, комментируя ситуацию.

«пусть больных развезут по домам депутатов!», «заболел сам – зарази поезд», «страна – инкубатор», «Ну все правильно, Украина будет сейчас в роли инфекционого изолятора. Свезут всех больных из Европы сюда. Потом можно просить в замен скостить хоть часть долга», «Боже, зачем было его впускать и вообще отправлять?», «я в шоке. Что творится», - пишут они.

До этого мы писали,что работники экстренной медицинской помощи не смогут сделать украинцам тест на коронавирус COVID-19. Об этом проинформировала пресс-служба МОЗ.

Известно, что украинцам в случае подозрения коронавируса COVID-19 тесты будут делать лишь в определенных медицинских учреждениях.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки". То есть, медики должны сделать пациенту сразу два теста: один на грипп, экспресс-тест — на коронавирус.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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