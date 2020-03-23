Журналистка с подозрением на коронавирус показала, что происходит в украинских больницах, которые должны принимать зараженных

Украинская журналистка Анна Стешенко утром 23 марта попала в Александровскую больницу в Киеве с подозрением на коронавирус. Как сообщает Politeka, на своей странице в Фейсбук она наглядно показала, как больница готова к приему пациентов с вирусом. По словам журналистки, пациентов привозят на скорых, которые потом тщательно дезинфицируют, а затем изолируют в отдельные боксы.

Анне сделали рентген и взяли общий анализ крови, однако с самим ПЦР тестом, который и может подтвердить заражение, не спешили.

«На часах почти 21-00. Госпитализирована я была утром. Но до сих пор не взяли главный анализ - мазок ПЦР, чтобы отправить его в лабораторию. Давайте прикинем. Завтра, допустим, берут. Два-три дня - лаборатория. И ни какого противовирусного лечения все эти дни. Корона за это время успешно попадает в легкие и у вас уже пневмония», - поделилась журналистка своими опасениями в одном из постов.

Впрочем, после этого мазок у нее все же сделали.

«После скандала и вашей помощи мазок таки взяли. Первый тест ПЦР будет готов, возможно, завтра вечером. Вопрос. Почему не брать мазок сразу при поступлении? А не ждать целый день? Повторю! Экспресс тесты не работают!», - написала Стешенко.

Журналистка также поделилась пугающим рассказом медсестры, которая провожала ее к палате. Женщина призналась, что ее сестра тоже врач и работает в Италии.

«Вчера звонила мне и криком кричала: «увольняйся, беги! У нас врачи не выдерживают. Вчера коллега повесилась. Мы неделями не выходим из больниц». А что же ждёт нас?», - передала журналистка слова женщины.

Она также показала, как выглядит ее палата и коридоры больницы.

Отметим, что подозрение на коронавирус у Анны появилось из-за контакта с депутатами в Верховной Раде 17 марта. Напомним, что вирус обнаружили уже у нескольких нардепов.

На часах почти 21-00. Госпитализирована я была утром. Но до сих пор не взяли главный анализ - мазок ПЦР, чтобы отправить его в лабораторию. Давайте прикинем. Завтра, допустим, берут. Два-три дня - лаборатория. И ни какого противовирусного лечения все эти дни. Корона за это время успешно попадает в легкие и у вас уже пневмония Gepostet von Анна Стешенко am Montag, 23. März 2020

Напомним, в Киеве пассажиров поезда с подозрением на коронавирус отпустили по домам: срочное заявление Минздрава.

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