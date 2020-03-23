Привезенные в Украину тесты не являются абсолютной панацеей от коронавируса, поскольку некоторые из них показывают ошибочный результат

Как сообщает Politeka, об этом заявил телеведущий и журналист Андрей Пальчевский в эфире телеканала «112.Украина» (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

«Нам до "спасения" еще очень далеко. Нужно пережить сначала эпидемию. Могу сказать, что следующее: если это ПЦР-тесты, то это одно. Если экспресс-тесты - совершенно другое. Потому что эффективность последних меньше. Есть так называемый "золотой стандарт": RT-PCR. И все страны продвинулись в области быстрых тестов там. Они сократили время обнаружения болезни с четырех часов до часа. Особенно в Корее. Там производится от 12 до 20 тысяч тестов в день. И они доставляются во многие страны», - отметил он.

При это Пальчевский рассказал, кто является амбасадором в борьбе с коронавирусом. Как оказалось, это далеко не Китай.

«Корея и Тайвань - две страны, где успешно идет борьба с коронавирусом. Она связана с тем, что правительство создало систему государственных печатных лаборатрий, включив их в общую систему исследований. И соответственно, их обеспечив», - подчеркнул он.

Наличие экспресс-тестов в Украине, считает Пальчевский, это хорошо. Но это не обнадеживающая перспектива.

«У нас, если мы будем полагаться на экспресс-тесты, могу сказать, есть результаты. Но не обнадеживающие. Потому что многие пациенты, которые получили отрицательные тесты на быстром тесте, оказались потом с подтвержденным диагнозом после теста, который проводился в Германии», - уточнил он.

Залог успеха в борьбе с коронавирусом, утверждает Пальчевский, заключается в одном простом принципе.

«Количество тестов, которое уже сделали - смехотворно. На вчерашний день - около 700. Это смешно, потому что в Европе уже было сделано около 70 тысяч тестов. В Германии - больше 200 тысяч. И вообще - весь успех зависит от того, насколько четко мы разделим людей: кто переболел, кто является переносчиком, от здоровых людей», - рассказал он.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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