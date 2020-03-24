Государство должно заботиться о своих гражданах

Во время карантина украинцы не получают доход, поэтому не будут иметь возможности оплатить коммунальные услуги

Об этом говорится в петиции, которая была размещена на официальном интернет-представительстве президента Украины, пишет Politeka.net.

В частности, президента Владимира Зеленского призвали освободить граждан Украины от уплаты коммунальных услуг на период, пока действует карантин.

Автор петиции отметила, что во время карантина украинцы являются социально незащищенными, поэтому подобная инициатива будет очень целесообразной

"...Будет целесообразным освободить всех граждан Украины от оплаты за коммунальные услуги, а именно: отопление, электроэнергия, водоснабжение, газ. Обоснование: граждане, не получая доход, и социально незащищенные государством, не смогут оплатить такие услуги, а начисление долга за весь период карантина очень негативно повлияет на ухудшение финансового состояния потребителей услуг. В случае неприменения государством льготных мер (или отмені уплаты за услуги или полная или частичная оплата услуг за потребителей государством) для граждан Украины - [это] намеренное ухудшение условий жизни граждан", - говорится в тексте обращении.

Стоит отметить, что петиция была размещена на портале вчера, 23 марта, и за это время уже успела собрать 400 подписей.

Для того, чтобы президент рассмотрел эту петицию, она должна собрать 25 тысяч подписей за чуть более 3 месяца.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы перестали платить за коммуналку. Такую информацию обнародовала заместитель городского председателя Львова Ирина Маруняк.

По ее словам, если такая негативная тенденция будет сохраняться, то это может обернуться фатальными последствиями для экономики.

«По состоянию на сегодня, 23 марта, уровень расчета за жилищно-коммунальные услуги составляет 40%. Это очень мало, ибо в такой период, в прошлые месяцы, он уже составлял более 70%. Так, в январе мы имели 100% оплату, в феврале 89%», - отметила она.

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.