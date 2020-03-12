Власти заключили соглашение с облгазами, установив новые методики для вычисления стоимости транспортировки газа

Как сообщает UBR.ua, Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг исправила ошибку в своих нормативах, что позволит уменьшить суммы в платежках многих украинцев. Повезет тем, кто только заселился в новые дома или долгое время был отрезан от системы газоснабжения.

Правда, новые условия имеют и негативный момент. Эксперты отмечают, что для многих украинцев тарифы, наоборот, вырастут.

Как стало известно, с учетом новой методики тариф за доставку газа будет рассчитываться исходя из заказанной годовой мощности:

с газовой плитой – 39 куб. м в год,

с плитой и колонкой – 126 куб. м в год,

с автономным отоплением – 314 куб м в год.

Посчитать свой тариф очень легко. Необходимо определить, к какой категории относится домохозяйство, после чего местный тариф по транспортировке газа нужно умножить на объем потребления газа. Полученную сумму нужно разделить на 12 месяцев.

Для некоторых потребителей эта формула выгодна, но некоторым придется переплачивать чуть ли не в три раза. Одни из пострадавших – домохозяйства с автономным отоплением, которые потребляют мало. Например, есть дом, который расходует около 100 куб. м газа в год. Сейчас они платят за транспортировку этих 100 куб. м. Но с 2021 года, согласно новой методике, они будут обязаны оплачивать минимальную годовую мощность. В случае с автономным отоплением речь идет о 314 куб м в год.

Таким образом, дома, которые расходуют 100 куб. м и 314 куб. м будут платить за транспортировку газа одинаково.

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