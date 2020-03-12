Власть пришла к соглашению с облгазами, которое позволит решить проблему супердорогих платежек

Об этом UBR.ua рассказали участники газового рынка. Как известно, зимой многие украинцы получили драконовские платежки за газ. Некоторые украинцы, которые не пользовались газом или только въехали в новый дом, получили платежки на суммы 400-500 гривен. Такие суммы начисляли на основании новых методик.

В феврале украинцы вышли на протесты, чем вынудили Национальную комиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг заняться решением этой проблемы. Нацкомиссия нашла ошибку в своих нормативах, но исправить ее задним числом оказалось невозможным. Поэтому НКРЭКУ в обход официальных процедур договорилась с облгазами о перерасчете этих платежек.

Таким образом, переплату за доставку газа украинцам вернут, а суммы в новых квитанциях будут ниже. Теперь тарифы для новых потребителей (жителей новостроек), а также тех, кто газом не пользуется, будут рассчитываться исходя из заказанной годовой мощности:

с газовой плитой – 39 куб. м в год,

с плитой и колонкой – 126 куб. м в год,

с автономным отоплением – 314 куб м в год.

Чтобы посчитать свой тариф, необходимо определить, к какой категории относится ваше домохозяйство. После этого, объем потребления нужно умножить на тариф по транспортировке газа, который установил местный облгаз. Полученную сумму нужно разделить на 12 месяцев.

Как стало известно, уже в апрельских квитанциях будут новые суммы за транспортировку газа. Также в апреле вернут деньги тем, кто заплатил лишнее в январе и феврале. Отмечается, что перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений для этого писать не нужно.

Больше всего от этого соглашения выиграют новоселы. Они будут платить минимальную абонентскую плату независимо от того, какой объем газа они потребляют. Также выиграют те домохозяйства, которые были отключены от системы газоснабжения.

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