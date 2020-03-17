Командование российских оккупационных войск на Донбассе начало наращивать боевую подготовку артиллерийских подразделений



Как передает Politeka.net, разведданные сообщили на сайте Министерства обороны Украины.



Известно, что 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" проходят сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

Кроме того, в учения задействованы офицеры РФ.

Также военные сообщили, что в марте в соединениях и частях Донецка и Луганска увеличилось количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.

Ранне стало известно, что на позициях боевиков появилось множество тяжелого вооружения, среди которого – десятки танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов и других средств поражения.

Ранее мы сообщали, что российский политолог Дмитрий Орешкин назвал войну на Донбассе серьезным геополитическим промахом Путина, который он до сих пор пытается замаскировать аннексией Крыма. На самом же деле Россия уже давно потеряла влияние над Украиной.

Напомним, с начала Операции Объединенных сил (30 апреля 2018 года) СММ ОБСЕ зафиксировала более 2,5 тысяч фактов размещения вооруженными формированиями РФ средств огневого поражения с нарушением линий отвода и обнаружила около 5000 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также больше 14 000 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.