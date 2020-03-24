Министерство обороны Украины обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам и остальным гражданам, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

В Минобороны отметили, что нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медперсонала и врачей. Ведомство уверено, что нужно мобилизовать не только материальные, но и человеческие ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Politeka.

Граждане, которые согласны присоединиться к борьбе с коронавирусом, должны заполнить определенную форму.

В сообщении также добавлено, что ВСУ активно помогают в борьбе с пандемией. Они уже доставляли тесты на коронавирус из КНР для Украины. Минобороны также уверено, что армия умеет сотрудничать с военными и волонтерами в тяжелых условиях, так как у них есть опыт, который появился во время российской агрессии на востоке Украины.

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В сообщении министерства отмечается, что "с 22 марта в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины".

Сообщалось, что врач из Испании Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа рассказал, какие продукты помогут противостоять коронавирусу.

Специалист утверждает, что употребления большого количества фруктов, овощей и зелени усилит иммунитет для дальнейшей борьбы с вирусом. Кроме того, цельнозерновые и неочищенные продукты входят в список рекомендованных.

Врач рекомендует включить в свой рацион рыбу, мясо и бобовые. Также усилению иммунитета поспособствуют молочные продукты.

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