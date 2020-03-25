Школьникам, возможно, придется "наверстывать" пропущенные дни во время карантина

Об этом пишет тематическое издание Педагогическая пресса.

В Минобразования, в частности, не исключают продление учебного года в Украине, ведь сегодня, 25 марта, Кабмин ввел режим ЧС и продлил на один месяц карантин.

Согласно законодательству, продолжительность учебного года может быть продолжена из-за эпидемиологической ситуации в Украине и карантина.

«Частью третьей статьи 10 Закона установлено, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования завершается не позднее 1 июля. Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет изменен, фактическая продолжительность учебного года может быть продолжена», — сказано в сообщении.

В статье также сказано, что образовательный процесс, если будет продлен учебный год, будет включать в себя анализ выполнения программ с учетом фактически произведенных учебных занятий (в том числе дистанционно) и результатов обучения учащихся, полученных во время карантина.

«Во многих учреждениях общего среднего образования весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта 2020 года. Предлагаем структуру учебного года, определенную учреждением общего среднего образования, оставлять неизменной», — сказано в письме Министерства образования.

Ведомство также призывает не перегружать учеников домашними заданиями и дать возможность педагогическим работникам в плановом режиме подготовиться к дальнейшей дистанционной работе.

Ранее мы рассказывали, что из-за карантина дети в Украине останутся еще на год. В частности, из-за эпидемии коронавируса в Киеве отменили прием детей в первые классы.

Уже 20 марта завершается третья четверть учебного года в школах страны, при этом все дети сидят дома. Чиновники просят не паниковать родителей, ведь оценки за четверть не выставляют из-за введения семестрового обучения в школах.

Напомним, что в МОЗ рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что...".

А еще Politeka писала, что из-за коронавируса в Минобразования сделали срочное заявление: "В этом году ...".

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